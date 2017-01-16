Beşiktaş'ın Penaltı Tepkisi

FutbolArena – Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.



ESKİ HAKEMLER 'PENALTI' DEDİ



Karşılaşmanın son bölümlerinde bir Beşiktaş atağında Tolgay Arslan, Mehmet Güven'in müdahalesi sonrası Osmanlıspor ceza sahasında yerde kaldı.



Bu pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı beklerken, hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi. Karşılaşma sonrasında MHK eski başkanı Mustafa Çulcu ve FIFA kokartlı eski hakem Muhittin Boşat 'penaltı' yorumunda bulundular.



İşte o müdahale:



