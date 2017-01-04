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Beşiktaş'ın Orta Saha Oyuncusu Oğuzhan Özyakup Belek Kampında Basın Toplantısı Düzenliyor

Beşiktaş'ın Orta Saha Oyuncusu Oğuzhan Özyakup Belek Kampında Basın Toplantısı Düzenliyor

(Abonelerimize CANLI yayın duyurusu) Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup Belek kampında basın toplantısı düzenliyor.

Beşiktaş'ın Orta Saha Oyuncusu Oğuzhan Özyakup Belek Kampında Basın Toplantısı Düzenliyor

DHA SPOR-(Abonelerimize CANLI yayın duyurusu) Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup Belek kampında basın toplantısı düzenliyor.

3G olarak CANLI yayındayız

Bilgilerinize sunarız

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