Beşiktaş'ın Muhtemel Osmanlıspor 11'i

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'a konuk olmaya hazırlanan Beşiktaş'ın maç kadrosu şekillendi.



Mitrovic ve Ryan Babel Osmanlıspor maçında oynayacak mı?



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Afrika Kupası'na giden Vincent Aboubakar'ın yokluğunda yeni transferler hakkında da kararını verdi.



Rijeka'dan transfer edilen ancak henüz hazır olmayan stoper oyuncusu Matej Mitrovic'i ilk 11 planlarının dışında bırakan Şenol Güneş, kanat oyuncusu Ryan Babel'i ise Quaresma ile birlikte sahaya sürecek. İleri uçta Cenk Tosun görev yapacak.



Stoper ikilisini Marcelo ve Tosic'ten oluşturacak olan deneyimli teknik adam, sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte ise Adriano'yu görevlendirecek.



Şenol Güneş'in orta sahada Atiba - Oğuzhan - Talisca üçlüsünü tercih etmesi beklenirken, Tolgay Arslan ve Oğuzhan konusunda kararsız kaldığı öğrenildi. Kalede ise bir kez daha Fabri görev alacak.



Beşiktaş'ın Osmanlıspor 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Tolgay Arslan), Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun