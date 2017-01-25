Beşiktaş'ın Muhtemel Kayserispor Maçı 11'i

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.



Akşam çalışmasını gerçekleştiren Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosunda as oyuncuların hiçbiri yer almadı. Yarın sabah Kayseri'ye gidecek olan Beşiktaş kafilesine as oyuncular dahil edilmeyecek.



Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu



Kaleyi genç kaleci Utku Yuvakuran'a emanet edecek olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü Andreas Beck, Luiz Rhodolho, Matej Mitrovic ve Atınç Nukan'dan oluşturacak.



Orta sahada Gökhan İnler ve Necip Uysal'ı görevlendirecek olan tecrübeli çalıştırıcı, önlerinde Veli Kavlak'a forma verecek. Kanatlarda Muhammed Enes Durmuş ve Aras Özbiliz'i tercih edecek olan Şenol Güneş'in gol silahı ise Ömer Şişmanoğlu olacak.



Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Utku Yuvakuran, Andreas Beck, Luiz Rhodolho, Matej Mitrovic, Atınç Nukan, Necip Uysal, Veli Kavlak, Aras Özbiliz, Gökhan İnler, Muhammed Enes Durmuş, Ömer Şişmanoğlu