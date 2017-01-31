Beşiktaş'ın Konyaspor Maçında Kural İhlali Yaptığı İddia Edildi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor'u 5-1'lik farklı bir skorla mağlup etti. Fakat maçtan sonra ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı.

KURAL HATASI MI VAR?

TFF'nin talimatnamesinde yazan 'Resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulması zorunludur.' maddesi Beşiktaş'ın kural ihlali yaptığına yorumlandı. Zira Beşiktaş'ın kadrosunda Türk statüsünde olan oyuncular sadece Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Gökhan İnler ve Aras Özbiliz. Fakat Gökhan İnler ve Aras Özbiliz'in milli takımları farklı olunca işler karıştı.

İŞİN RENGİ SONRADAN ANLAŞILDI

Talimatnamede yazan diğer bir maddede ise "2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz." şeklinde bir açıklama bulunuyor. Buradan hareketle Gökhan İnler ve Aras Özbiliz başka ülkeler adına oynuyor olsa bile TFF talimatnamesinde bulunan 'en az 7' oyuncu statüsünde sayıldığı görülüyor. Dolayısıyla Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçında kural ihlali yapmadı.

GALATASARAY DA YAPTI

Cumartesi günü oynanan Galatasaray Akhisar maçında da Galatasaray sahaya 6 yerli statüsünde oyuncuyla çıktı. Ekstra olarak Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş de yerli statüsünde sayıldığı için Galatasaray 8 yerli isimle mücadele etmiş oldu.





