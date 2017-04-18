Beşiktaş'ın Kara Kara Düşündüren Detay

Brezilyalı 1.5 sezonda lig ve Avrupa'da 5 maç kaçırdı. Beşiktaş bunlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ama Marcelo'nun 90 dakikayı tamamlamadığı iki maçtaki birer beraberlik ve yenilgi ile birlikte galibiyet oranı % 50'nin altına düşüyor.



Beşiktaş, Avrupa Kupaları'ndaki ilk yarı finali için geri sayımda... Siyah-beyazlılar, Fransa'da 2-1 yenildiği Olympique Lyon'u Perşembe Vodafone Arena'da konuk edecek.



Beşiktaş'a 1-0 kazanmak bile tur için yeterli. Ancak temsilcimizin savunmasında maç öncesi ciddi bir sıkıntı var. Geçen sezon devre arasında geldiğinden beri vazgeçilmezler arasına giren Marcelo Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında sarı kart cezalısı.



Brezilyalı futbolcu, 1.5 sezonda Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'da sadece 5 maçında oynayamadı. Beşiktaş bunlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u yendi, ligde Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetti. Geçen sezon Trabzon deplasmanında 2-0 kazandı, Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 yendi ve Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.



Marcelo'nun 90 dakikayı tamamlayamadığı iki maç da bu istatistiklere eklendiğinde Beşiktaş'ın galibiyet oranı % 50'nin altına düşüyor. Marcelo bu sezon Kayseri maçında 54'te sakatlanıp çıktığında 0-0 devam eden maç 2-2 sona erdi. Brezilyalı stoper, geçen sezon kupa çeyrek finalinde kırmızı kart gördü. 63'te Marcelo atıldığında Konya karşısında 1-0 önde olan Beşiktaş, kalan sürede iki gol yedi ve 2-1 kaybetti.