Beşiktaş'ın İstediği Golcünün Maliyeti El Yakıyor

FutbolArena Dış Haberler - Brezilya ligi ekiplerinden Atletico Mineiro forması giyen 28 yaşındaki forvet Lucas Pratto için devreye giren Palmeiras oyuncu için istenen yüksek bonservis bedeli dolayısıyla bu transferi gerçekleştiremedi.



Geçtiğimiz günlerde Felipe Melo'yu da kadrosuna katan ve eski Fenerbahçeli Edu Dracena'ya da sahip olan Palmeiras bu oyuncu için istenen bonservisi karşılayamadı.



LUCAS PRATTO KİMDİR?



Bu sezon 19 maçta 7 gol atan Pratto'nun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.



Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli golcü Atletico Mineiro'da çıktığı 61 maçta 23 gol atıp 7 de asist yaptı.



