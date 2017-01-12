Beşiktaş'ın İstediği Eduard Sobol İçin Ukrayna'dan Açıklama

FutbolArena Dış Haberler - Zorya Luhansk'ın Shakhtar Donetsk'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Türk kulüplerinin Oleksandr Karavaev'in ardından gözdeleri haline gelen Eduard Sobol ile İvan Petryak'ın gelecekleriyle ilgili Yuri Verdinub açıklama yaptı.



"ONLAR BİZİM OYUNCUMUZ"



Her iki oyuncunun da kendileri ile sözleşmesi bulunduğunun altını çizen Verdinub, iki isminde takımda kalacağını söyledi. Futbolcular istese de kendilerinin izni olmadan hiçbir oyuncularının kiralık olsa da gidemeyeceğini söyleyen Yuri Verdinub; sözleşmelerinde yer alan tek maddenin kiraladıkları futbolcuların, Shakhtar Donetsk maçlarında oynanamaması olduğunu belirtti.