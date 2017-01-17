Beşiktaş'ın İlgilendiği Bruno Rodrigo: Gelen Bir Teklif Yok

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş ile adı anılan Brezilyalı savunma oyuncusu Bruno Rodrigo, ülke basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelen Cruzeiro forması giyen Bruno Rodrigo, kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.

"GELEN BİR TEKLİF YOK"

' 'Türkiye'den Beşiktaş seninle ilgileniyor? Bir görüşme oldu mu?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu ''Bize gelen bir şey yok. Ben bu tip konuları menajerime bıraktım. Önümüzdeki hafta bazı şeylerin netleşeceğini düşünüyorum'' cevabını verdi.

2014'ten bu yana Cruzeiro forması giyen Bruno Rodrigo'nun bonservisi elinde bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Cruzeiro formasıyla 19 lig maçında görev yaptı.