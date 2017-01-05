Beşiktaş'ın Ikinci Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Antrenmandan detaylar İdmanı izlemek için tribüne gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin futbol sahalarında sürdürüyor.

Beşiktaş'ın Ikinci Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Antrenmandan detaylar
İdmanı izlemek için tribüne gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin futbol sahalarında sürdürüyor.

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