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Antrenmandan detaylar
İdmanı izlemek için tribüne gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin futbol sahalarında sürdürüyor.
Beşiktaş'ın Ikinci Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Antrenmandan detaylar İdmanı izlemek için tribüne gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin futbol sahalarında sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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