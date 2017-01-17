Beşiktaş'ın Hedefindeki Yıldız İsimden Haber Var

Çin Liginde yabancı sınırlaması getirilmesinin ardından Jackson Martinez'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-Beyazlılar bu transferde henüz aşama kaydedemedi ama bu gelişme sonrasında yeniden bir görüşme gerçekleşebilir



Beşiktaş'ta kupa mesaisi hazırlıkları başladken gözler Babel ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarına çevrildi. Yapılan kontroller de iki futbolcunun da ciddi bir durum olmadığı öğrenildi.

Haftaya oynanacak Alanyaspor maçında Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bu iki futbolcu forma giyebilecek. Şenol Güneş kupa mesaisinde ise as futbolcularını dinlendirecek.

Osmanlı spor karşısında hem kötü zeminde hem de zor bir rakibe karşı alınan üç puan ligin ikinci yarısı için umut verdi. Oynanan futboldan zaman zaman memnun olan Şenol Güneş maçtan sonra tüm oyuncularını tebrik etti.

Yönetimle transfer konusunda bu hafta içinde bir toplantı daha yapacak olan Şenol Güneş hem son gelişmeleri öğrenecek hem de isteklerini yönetime iletecek.

Öte yandan Ersan Adem Gülüm konusunda Çin kulübüyle görüşmelere devam ederken bonservis bedeli istenmesi süreci biraz uzattı. Önümüzdeki günlerde transferinin netlik kazanması bekleniyor

Ayrıca Çin Liginde yabancı sınırlaması getirilmesinin ardından Jackson Martinez'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-Beyazlılar bu transferde henüz aşama kaydedemedi ama bu gelişme sonrasında yeniden bir görüşme gerçekleşebilir.