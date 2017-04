Beşiktaş'ın Hedefi Fenerbahçe Maçında Tur Atmak

İlk onirde kaleci haricinde gol atamayan oyuncu kalmadı



Süper Ligin 28.haftasında sahasında Adanaspor'u 3-2 ile geçen Beşiktaş bitime 6 hafta kala en yakın rakibi M.Başakşehirspor ile puan farkını 7'ye çıkarttı ve şampiyonluğun kıyısına kadar geldi.



ALİ DANAŞ -İSTANBUL - Geçen sezonunun da şampiyonu olan Kara Kartalların üst üste 2.şampiyonluğunu kazanması ve 3.yıldızı takması için önündeki 2 final maçını kazanması büyük oranda yeterli olacak.



Önümüzdeki hafta 2.sırada bulunan Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Siyah Beyazlılar bu maçı da kazanmaları halinde ligin bitimine 5 hafta kala 10 puanlık bir farka ulaşacak ve Fenerbahçe maçında tur atma şansına sahip olacak.Puan farkının 10 olması durumunda 30.haftada M.Başakşehir'in Antalyaspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek olan Siyah Beyazlılar bu durum gerçekleşirse evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanarak şampiyonluk ipini bitime 4 hafta kala göğüslemenin hesaplarına başlamış durumda.



Her ne kadar yönetim 'Önceliğimiz M.Başakşehirspor, Fenerbahçe maçında tur atmayı istiyoruz ama bunu önümüzdeki haftadan itibaren düşüneceğiz' diyerek yine temkini elden bırakmadan konuşsa da tüm camianın aklında Fenerbahçe maçını kazanarak tur atmaktan başka bir düşünce yok. Hatta yöneticiler 'Şampiyonluk her zaman en güzel duygudur ama ezeli rakibini yenerek kazanacağın şampiyonluğun keyfi bambaşkadır' demekten de geri kalmıyor.



Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında tur atma ihtimalinin olması akıllara 100.yıldaki şampiyonluğu da getiriyor. 100.yıl şampiyonluğunu da Galatasaray maçı sonrası kazanan Siyah Beyazlılar 14 yıl aradan sonra bu kez Fenerbahçe maçı ile tur atarak şampiyonluk sevincini ikiye katlamanın düşüncesini şimdiden aklına yerleştirmiş durumda.



İLK ONBİRDEN GOL ATAMAYAN OYUNCU KALMADI



Siyah-Beyazlılar şampiyonluk için artık gün sayarken hücumcu kimliğini de her maçta ortaya koyuyor.



Maç başına 2.03 gol artalaması ile oynayan takımda gol tamayan futbolcu neredeyse kalmadı gibi. Dün akşam Tosic'in Beşiktaş'a geldiğinden bu yana ilk golünü atmasıyla ideal 11'den kaleci haricinde gol atmayan oyuncusu kalmayan Siyah -Beyazlılarda; Cenk Tosun 17 gol ile hem takımın hemde ligin en golcü oyuncusu olurken, Anderson Talisca 10 gol ile takımın gol yükünü çeken 2. oyuncu durumunda. Kaptan Oğuzhan Özyakub'un 4 gol attığı Beşiktaş'ta, Babel ve Marcelo'nun 3'er gol attı. Beşiktaş'ın ideal onbirden Quaresma, Adriano, Gökhan Gönül,Tosic ve Atiba'nın da 1'er golü bulunuyor. İdeal onbirde kendine sık sık yer bulan Aboubakar'da dün attığı gol ile ligde 8.golünü attı.



BEŞİKTAŞ'TAN İSTATİSTİKLER



-Vodafone Arena açıldığından bu yana lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.



-Vodafone Arena'da 17 lig maçına çıkan Siyah Beyazlılar bu karşılaşmalarda 14 galibiyet 3 beraberlik aldı.



-Süper Ligde 8 maçtır kaybetmiyor.Son 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik



-Talisca 20 gole doğrudan katkı yaptı 14 gol 6 asist



-Tosic Beşiktaş'a geldiğinden bu yana ilk golünü attı.Daha önce 3 golü kendi kalesine atmıştı.



-Aboubakar ikinci devrede neredeyse oynadığı her maçta gol atıyor: Son 10 maçta 8 gol



-Quaresma asistleri ile hayat veriyor : 11 asist