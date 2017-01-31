Beşiktaş'ın Galibiyetinin Mimarı Aziz Yıldırım'dır'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, siyah beyazlıların aldığı galibiyetin mimarının Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olduğunu dile getirdi.



Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında Beşiktaş - Konyaspor maç yorumu



Dün gecenin mimarı ne Şenol Güneş ne Fikret Orman ne de bir başkasıdır. Dün gecenin tartışmasız mimarı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dır. 'Ne alakası var' diyecekseniz hemen anlatayım.



Başkan Aziz Yıldırım cumartesi günü yapmış olduğu konuşmada bayram değil seyran değil, Beşiktaş ve bazı Beşiktaşlı oyunculara laf atmıştı. Görünen o ki bu laflar Beşiktaş camiasını inanılmaz kenetlemiş. Oyuncular sıradan bir lig maçına değil de sanki Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak gibi hazırlanmışlar. Bunu daha ilk dakikadan itibaren gördük. Amiyane tabirle Beşiktaş, askerden yeni gelmiş gibi oynadı. Konyaspor kafayı kaldıramadı. Fabri'sinden son adam Cenk'e kadar herkes top kapma, rakibi bozma ve oyunu oynama doğrultusunda inanılmaz hareketler yaptı.



İlk yarıda 2 gol bulmalarına rağmen çok daha fazla olabilirdi.



Quaresma'ya kimse kızmasın. Çocuk kendini kanıtlamak istercesine 'Ben Beşiktaş'ın bir neferiyim ve sadece Beşiktaş için oynarım' demek istercesine mücadele etti. Hatalar da yaptı ama vermek istediği mesaj çok masumane ve çok güzeldi. Cenk ilk yarıda eleştirildi. İyi pozisyon alamadı ama ikinci yarıdaki golleriyle dün gecenin belki de oyuncusu oldu. Kolay değil. Bir devrede 3 gol atan bir Cenk'ten bahsediyoruz. Oğuzhan düzelmiş. Mesela attığı ikinci golde Quaresma topu yanlış zamanda ayağından çıkartsa da Oğuzhan klasıyla ölü noktaya vurup golü yapabildi. Talisca belki de Beşiktaş'ın en kaliteli ayağı. Atiba'ya sakat dediler ama zaten o geldiği günden beri saygı duyulacak bir futbol oynuyor. Tam bir istikrar abidesi.