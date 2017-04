Beşiktaş'ın Ffp Kriterlerine Karşı Tüm Planları Hazır

Metin Albayrak : "FFP anlaşmamız zaten 3 yıllıktı, tüm senaryolarımız hazır"



Ali DANAŞ/İSTANBUL,



Beşiktaş için UEFA'nın FFP (Finansal Fair Play) kısıtlamaları önümüzdeki sezonda da devam edecek.



UEFA'nın FFP kısıtlamalarının devam edeceğini açıklaması sürpriz değil, aksine beklenen bir gelişme. UEFA ile FFP anlaşması 3 yıl olan Siyah Beyazlılar, en çok merak edilen transfer çalışmalarından kulüp işleyişine kadar tüm ekonomik konularda planlarını yapmış durumda. Ancak planlara rağmen Beşiktaş'ı yine zorlu bir yol bekliyor.



İşte Beşiktaş'ın FFP'ye göre önümüzdeki transfer dönemi için planları ve yaşaması kuvvetle muhtemel zorlukları:



UEFA DENETİMİNDEN KURTULMAK İÇİN ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKLAR ŞART



Beşiktaş'ın FFP kısıtlamalarının devam edeceğinin açıklanması, genel borçların yanında futbol takımının da artan masraflarının karşılanması ve transfer yapılabilmesi için mutlaka şampiyon olunması gerektiği anlamını taşıyor.



UEFA her yıl bütçeyi sıfırlıyor ve olası yeni bütçeyi takımın bir sezon önceki futbolcu maaşları ve genel giderlerine göre tahmini hesaplıyor ve sonunda FFP'nin devam edip etmeyeceğine karar veriyor. Bu sezon Şampiyonlar Liginden 35 milyon Euro'ya varan gelirler elde eden Beşiktaş, reklam, sponsor anlaşmaları ve diğer satışlarla da bütçeyi tutturmayı, hatta kara geçmeyi başardı. Ancak önümüzdeki sezonlarda da aynı, hatta artan oranlarda kazanç sağlayamaz ise FFP kurallarına bir kaç yıl daha maruz kalacak gibi görünüyor ve bu durumda Beşiktaş artan tüm sponsorluk gelirlerine rağmen borçları ödemek ve futbol takımını Şampiyonlar Ligi'ne sürekli sokmak için üst üste şampiyonluklar kazanmak zorunda.



TRANSFER DÖNEMİNDE YİNE AYNI YOL İZLENECEK: 'ÖNCE KİRALIK'



Futbol A takımına yıllık 62 milyon Euro civarında ödeme yapan Siyah Beyazlılar, 1.2 milyar lirayı aşan genel borçla da uğraştığından sonraki sezonları çok büyük sıkıntılara sokmamak için sıkı bir transfer politikası izlemeye devam edecek.



3 sezondur UEFA'nın FFP kriterleri ile uğraşan ve doğru bir transfer planlaması ile bu kriterleri lehine çevirmeyi başaran Siyah Beyazlılar beklentilerin aksine yaz transfer döneminde yine çok zorlu geçecek pazarlıkların içine girecek.



Her ne kadar başkan Fikret Orman, "UEFA kısıtlamaları kalksa bile sanki varmış gibi devam edip aynı transfer politikasını sürdüreceğiz" demiş olsa da, Şampiyonlar Ligi'nden gelen para ile biraz limitlerin üzerine çıkarak alınma ihtimali olan pahalı bir kaç oyuncudan vazgeçilerek yine kiralama yöntemi ile transfer yapılması ağırlık kazanacak. Özellikle devre arasında bedelsiz olarak takıma kazandırılan ancak henüz forma şansı bulamayan Ersan Gülüm ve Demba Ba Çin kulüplerinden bedelsiz alınmaya uğraşılacak ve böylelikle santrafor ve stoper sorunu giderilmeye çalışılacak. Kiralıktan dönecek oyuncular ve kadroya giremeyen oyuncular için gelecek tüm teklifler hemen değerlendirmeye alınarak ve kamp çalışmaları başlamadan kasaya nakit girdisi sağlanacak. Üstelik kulüp bu oyunculara ödenecek maaşlardan da kurtulmuş olacak.



ABOUBAKAR VE TALISCA ÇOK UĞRAŞTIRACAK



FFP'nin devam etmesi başta Aboubakar olmak üzere Talisca'nın bile Beşiktaş'ta kalma ihtimalini giderek zayıflatacak ve yerlerine yine kiralık oyuncular getirilmeye çalışılacak.



Porto'dan 1 yıl kiralanan ve satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olan Kamerunlu golcü, bu şartlar altında yine kiralanarak önümüzdeki sezonda da takımda tutulamaya çalışılacak. Aboubakar'ın kesinlikle Porto'ya dönmek istememesi Beşiktaş'ın yeniden kiralamada en büyük avantajı gibi duruyor, ancak futbolcuyu 10 milyonun üstünde pazarlamaya çalışan Porto'nun, Siyah Beyazlılara bir hayli zorluk çıkarması da bekleniyor. Çünkü Afrika Kupasından bu yana Avrupa'dan bir çok kulübün gözetiminde olan Aboubakar'ın değeri ilk yarıya oranla bir hayli artmış durumda.



Siyah Beyazlı yönetim, taraftarın adeta taptığı Talisca için de bir hayli uğraşacağa benziyor. Attığı goller ve frikikler ile sadece Beşiktaş'ın değil Dünya futbolunun da yükselen yıldızlarından biri olan Talisca'nın bir yıl daha kiralık olarak oynayacak olması biraz rahatlık göstergesi olsa da Benfica'nın oyuncuyu 40 milyon Euro'nun üzerinde rakamlara satma hakkı bulunuyor. Benfica'nın yaz transfer döneminde 40 milyonu aşan rakamları bulması Talisca'nın Beşiktaş'tan ayrılması demek olacak.40 milyonun üzerinde yapılacak satışlar anlaşma gereği Beşiktaş'ın kasasına gireceği için Talisca için yapılacak pazarlıkların içinde Beşiktaş ta olacak. Satın alma opsiyonu için gerekli olan 25 milyon Euro bonservis bedelini ödeme durumu bulunmayan Beşiktaş'ın,bu yüzden Benfica'ya gelmesi muhtemel tekliflerden dolayı da sıkıntıya girme ihtimali bir hayli yüksek.



AVRUPA VE ÇİN'E AÇILIM YAPILACAK



Beşiktaş'ın FFP kriterlerini aşmak için en önemli gelir kaynaklarından birini de ürün satışları oluşturuyor.



Son kampanya ile sadece 4 günde 1 milyon lira ciro yapan Kartal Yuvalarının gelirlerinin artırılması için Avrupa ve Çin açılımı devreye sokulacak. Başta Almanya olmak üzere Türklerin yoğun yaşadığı Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerde Kartal Yuvası açmayı planlayan yönetim Çin pazarına da açılarak burada da ürün satmayı planlıyor.



Bunun için Çin de yapılacak turnuvalara katılma arayışında olan Beşiktaş yönetimi Çin'den oyuncu transferini de gündemine alarak bu alanda büyük bir pazar yaratmayı hedeflerinin arasına ciddi ciddi koymuş durumda.



METİN ALBAYRAK: "FFP ANLAŞMAMIZ ZATEN 3 YILLIKTI, TÜM SENARYOLARIMIZ HAZIR"



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, UEFA'nın açıklamasının normal olduğunu söyleyerek FFP konusunu DHA'ya değerlendirdi ve "Kamuoyundan yanlış anlama olmasın. Bizim UEFA ile yaptığımız FFP anlaşması 3 yıllıktı ve önümüzdeki sezon sona erecek. Burada bir sürpriz yok. Biz zaten her türlü senaryoyu hazırlamış durumdayız. Sadece taraftarımız transferde çok büyük paralar ödenerek alınacak isim beklentisi içine girmesin. Yine çok çetin pazarlıklar ile en iyisini almaya uğraşacağız.



Bu sezon iyi gittik ve kara dahi geçtik. İnşallah şampiyon olursak tüm gelirlerimiz daha da artacak ve önümüzdeki sezon FFP'nin son sezonu olacak. Ama ondan sonra da bizim kendi FFP'miz devreye girecek. Çünkü futbol takımımızı bir ekonomik düzene soktuk ama ödememiz gereken dağ yükü borç var.Bunu azaltmamız hatta bitirmemiz lazım. Bu yüzden UEFA'nın FFP'si bitse bile kendi FFP'miz hep devrede olacak ve camiamızla el birliği yapıp tüm bu borçları da temizleyeceğiz inşallah" diye konuştu.