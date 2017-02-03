FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş seyircisi karşısında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında 3 önemli eksik vardı. Beşiktaş'ta bireysel çalışmalarına devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu, Fenerbahçe derbisinin idmanına katılmadı.
TALİSCA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Beşiktaş'ta antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın doğum günü, kesilen pastayla kutlandı.
Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, 23 yaşına giren Talisca'ya mutluluklar diledi.
3 BİN FENERBAHÇE TARAFTARI GELİYOR
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu 1 saat süren toplantıda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini kararlaştırdı.
Vodafone Arena'da tribün kapasitesinin yüzde beşlik kısmı Fenerbahçe taraftarlarına ayrıldı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe Maçı İdmanında 3 Eksik
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş seyircisi karşısında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş seyircisi karşısında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.