Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Fevzi Çocukları Sevindirdi

BEŞİKTAŞ'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay, Manisa'da Kemal Pınar İlkokulu çocuklarına spor malzemesi dağıttı.



Eski milli kaleci Fevzi Tuncay, Balçova Yaşam Spor Kulübü'nün, öğrencileri spor faaliyetlerine teşvik etmek için başlattığı projeye destek verdi. Balçova Yaşam Spor Kulübü Başkanı Alper Gülay ile birlikte Kemal Pınar İlkokulu'na gelen Tuncay, çocukları sevindirdi. Karşılarında eski futbolcuyu gören çocuklar büyük ilgi gösterdi. Fevzi Tuncay da çocukların futbol maçına eşlik etti, kaleye geçerek birlikte oynadı. Ardından sınıfları ziyaret eden Tuncay, çocuklara futbol, basketbol ve hentbol topunun bulunduğu spor malzemeleri dağıttı. Çocuklar, Fevzi Tuncay ile birlikte Beşiktaş tezahüratı yaptı.



Balçova Yaşam Spor Kulübü Başkanı Alper Gülay, öğrencileri mutlu etmek ve spor malzemesi eksikliklerini tamamlamak için geldiklerini ifade ederek, "Spor bizim için çok önemli. Gençleri spora çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarla birlikte Ege Bölgesi'nde güzel işler yapacağız" dedi.



Çocukların spora ilgi göstermeleri ve sevmelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Fevzi Tuncay, "Sporu sevmelerini istiyoruz. Onlara hediyelerimiz oldu. İlerleyen dönemlerde sportif başarılarda onların isimlerini görürüz. Aynı zamanda derslerde de başarılı olmalarını istiyoruz. Ülkemizde maalesef spor bilinci çok yüksek seviyede değil. Özellikle küçük yaşlarda çocuklara sporu sevdirirsek ilerleyen dönemlerde çok daha başarılı sporcular yetiştiririz. Bu ufak bir başlangıçtır. Devamı gelecek" diye konuştu.



- Manisa