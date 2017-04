Beşiktaş'ın Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Gergin Başladı

Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen Divan Başkanlık Seçimi gergin başladı. Kayyum atanan divan kurulunun açılış konuşmasını yapmak isteyen Yalçın Karadeniz, gelen tepkilerin yanlış olduğunu ifade etti ve açılışı yaptı.



Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi gergin başladı. Konuşma yaparak Divan Kurulu'nu açmak isteyen Yalçın Karadeniz, mikrofonun açılmaması üzerine yetkililerle tartışma yaşadı. Kürsüye çıkan ve inmeyen Yalçın Karadeniz açılış konuşmasını yapmak için ısrar etti. Salona polisin gelmesiyle gerginlik zirveye çıkarken, Karadeniz, mikrofonların açılmaması nedeniyle, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'le tartıştı. Açılış konuşmasının kendisinin yapmasının hukuka aykırı olduğu söylenen Karadeniz, "Tüzüğün 31. maddesi bana bu yetkiyi veriyor" diyerek konuşmasını yaptı. Yalçın Karadeniz, divan başkanı olduğunu ve açılışı kendisinin yapması gerektiğini ifade ederek kürsüye çıktı ve konuşmasını tamamladı. Konuşmasının sonunda "Kongreyi kapatıyorum" diyerek salonu terk eden Karadeniz'in ardından mahkeme tarafından atanan çağrı heyeti temsilcisi Aram Sarafoğlu kürsüye çıkarak açılışı yaptı.



Tevfik Yamantürk tek aday



Denetleme Kurulu'nun disiplin kuruluna sevk ettiği ve kınama cezası verilen Yalçın Karadeniz, daha önce mahkemeye başvurmuş ve kınama cezasına tedbir koydurarak seçime girmeye hazırlanmıştı. Ancak dün gerçekleşen duruşmada mahkeme, Karadeniz'in kınama cezasındaki tedbiri kaldırdı. Yalçın Karadeniz, kınama cezasından kaynaklı olarak divan kurulu başkanlığına aday olamadı. Karadeniz'in aday olamaması ve Kemal Çiloğlu'nun da adaylıktan çekilmesinin ardından Tevfik Yamantürk, tek aday olarak seçime girdi.



Karadeniz'in yetkisi yok



Kulübün hukukçuları, Yalçın Karadeniz'in yaptığı açılış konuşmasının herhangi bir geçerliliği olmadığını ifade ederek, açılış konuşmasını mahkemenin atadığı çağrı heyetinin yapacağını söylediler. Karadeniz'in ardından kürsüye çıkan çağrı heyeti temsilcisi Aram Sarafoğlu, yaptığı konuşmanın ardından divanı açtığını belirtti. Sarafoğlu'nun konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu ve konuşmaların ardından oylamaya geçildi. - İSTANBUL