Beşiktaş'ın Divan Kurulu Başkanı Belli Oldu
Tevfik Yamantürk 933 geçerli oyun 875'ini alarak Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı seçildi.
Tevfik Yamantürk 933 geçerli oyun 875'ini alarak Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı seçildi.
Kaynak: Dunya.com
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