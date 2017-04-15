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Beşiktaş'ın Divan Kurulu Başkanı Belli Oldu
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Beşiktaş'ın Divan Kurulu Başkanı Belli Oldu

Tevfik Yamantürk 933 geçerli oyun 875'ini alarak Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı seçildi.

Beşiktaş'ın Divan Kurulu Başkanı Belli Oldu

Tevfik Yamantürk 933 geçerli oyun 875'ini alarak Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı seçildi.

Kaynak: Dunya.com

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