Beşiktaş'ın Divan Başkanı Belli Oldu

Beşiktaş Olağanüstü Divan Kurulu Seçimi'nde 875 oy alan Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Divan Başkanı oldu.



Beşiktaş'ta gerekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi'nde tek aday olan Tevfik Yamantürk, kullanılan 933 oyun 875'ini alarak başkan seçildi. 58 oy geçersiz sayıldı.



Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Divan Kurulu Başkanlık Seçimi gerçekleşti. Kemal Çiloğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve eski başkan Yalçın Karadeniz'in kınama suçu nedeniyle aday olamadığı seçime tek aday olarak katılan Tevfik Yamantürk başkan oldu. 1116 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde 933 oy kullanıldı. 58 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 875 oy alan Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı oldu.



Tevfik Yamantürk'ün listesi şu şekilde:



Asil üyeler



Fethi Hinginar



Fikret Kuzucu



Turgay Pirinç



İlhan Gölvan



Yedek üyeler



Korkut Soydan



Haluk Özgerçek



Divan Kurulu gergin başladı



Mahkeme kararı ile başkanlığa aday olan ancak dün akşam bir başka mahkeme kararı ile son anda aday olması yine engellenen Yalçın Karadeniz ve arkadaşları kongreyi kendilerinin açması gerektiğini söyleyerek kürsüyü işgal etti.



Bu andan itibaren başlayan gerginlik önce güvenlik görevlileri daha sonra da polislerin salona gelmesi ile doruğa ulaştı.



Tüzük gereği kayyum heyetinin sadece 'seçim çağrısı' yapma yetkisinin olduğu kongreyi açma hakkının mevcut başkan olarak kendisinde olduğunu söyleyen Karadeniz kürsüden inmemekte ısrar edince Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile tartıştı. Yalçın Karadeniz "Seçim listemi hazırlamadım. Zaten seçime giremiyorum. Tüzüğün bana verdiği yetki ile kongreyi açacağım. Problem nedir? 10 sene burada oy kullanmışız, bugün kullanamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi mikrofonu bile açmıyorsunuz" dedi. Ahmet Ürkmezgil'in mikrofonu açtırması ile konuşmasını yapan Karadeniz kongre divanlık başkanlığını oluşturduktan sonra salonu terk etti.