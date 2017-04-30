Beşiktaş'ın Borcu Artıyor -1

Yeni rakam 1.760.455.388 lira

Fikret Orman Borçtaki artış kur farkından kaynaklanıyor

Biz Şenol Güneş ile çok mutluyuz

Satmadan oyuncu alma şansımız yok

Kıskançlık üzerine yapılan dedikodular

Allah bize inşallah 4 - 5 sene üst üste şampiyonluklar gösterir.

Beşiktaş 2017 yılının ilk olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Arena'da yapılıyor.

Başkanlığa yeni seçilen Tevfik Yamantürk açılış konuşmasında Divan Kurulunun uzun süren seçim kaosunu atlattığını söyleyerek kendini seçen üyelere teşekkür etti.Yamantürk üyelikten atılan ve aynı zamanda aralarında ünlü isimlerin de olduğu kişilerin tüzük değişikliği ile yeniden Divan Kuruluna alınacağını ifade etti.

BORÇ 1.760.455.388 LİRA

Tevfik Yamantürk'ün konuşmasının ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu başkanı Feyyaz Tuncel Siyah Beyazlıların borcunu açıkladı.

Tuncel'in verdiği rakamlara göre Beşiktaş'ın toplam borcu 1.760.455.388 Lira.

FİKRET ORMAN BORÇTAKİ ARTIŞ KUR FARKINDAN KAYNAKLANIYOR'

Başkan Fikret Orman son Divan Kurulu Toplantısında 1.524.905.000 lira olan borçtaki 200 milyon lirayı geçen artışın kur farkından kaynaklandığını söyledi.

Fikret Orman'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde

BİZ ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇOK MUTLUYUZ

Şenol Güneş ve ekibiyle yaptığımız anlaşma 2 artı bir yıldır. Bir yıl da Beşiktaş'ın çıkma hakkı vardır. Şenol Güneş'in öyle bir hakkı yoktur. Bir yıl daha sözleşmemiz var. Sözleşmeler çok önemli şeyler değildir. Mutsuzluk olduğu takdirde teknik direktörle devam etme zorlaşır. Biz hocamızla çok mutluyuz. Bir senelik sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu oturup, daha uzun süreli ilişkiler içinde olma gayreti içinde olacağız.

SATMADAN OYUNCU ALMA ŞANSIMIZ YOK

Kur zararımız yüksek olsa da planlarımız içinde gidiyoruz.Bir sene daha anlaşmamız var. Olsa da olmasa da biz yönetenlerin zihniyeti aynı şekilde devam edecektir. Satmadan oyuncu alma şansınız yok, bütçe içinde kalıp son seneyi başarılı şekilde geçirmemiz lazım

KISKANÇLIK ÜZERİNE YAPILAN DEDİKODULAR

Vodafone Arena'nın yatırımı 382 milyon lira tuttu. Bu konuda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Bu işin fıtratında konuşmak var, ama ahlaksızca konuşmak değildir. Trabzonspor'un stadı 200 milyon küsura mal olmuş da niye bizimki 380 milyon liraya mal olmuş. Biz burada deniz seviyesinin eksi beş koduna inmek için bir milyon metreküp hafriyat yaptık. 10 metre yüksekliğinde 2 kilometre uzunluğunda perde oldu. Son derece lüks bir stat yaptık. Gidin bahsedilen statları gezin bir de Vodafone Arena'ya bakın. Aralarında dünya kadar fark var. Kıskançlık üzerine yapılan dedikodular beni çok üzmektedir.Fulya'daki yerlerimiz için 'bu kadar milyon dolar kira verilecek' denildi. Gidin içerisine bakın bomboş. Kiraya vermek için 3-4 milyon dolarlık yeni konsept yapmamız lazım. Aidatlarını ödemek bile dünya masraf tutuyor.

ALLAH BİZE İNŞALLAH 4 - 5 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKLAR GÖSTERİR

Oluşturacağımız istikrarla futbol takımımız daha başarılı hale gelecektir.Allah bize inşallah 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar gösterir.