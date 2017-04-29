Beşiktaş'ın Bizi Yenerek Şampiyon Olmasını İstemeyiz"

Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a attığı son dakika golüyle sarı-lacivertli takımı galibiyete taşıyan Josef de Souza, beIN Sports'a verdiği röportajda "Artık bu kulübün bir parçası, gerçek bir Fenerbahçeli oldum" ifadesini kullandı. Brezilyalı futbolcu, bir sonraki hafta Beşiktaş'la oynayacakları derbi için de "Onların bize karşı galibiyet alıp, şampiyonluklarını ilan etmelerini istemeyiz. Biz de taraftarımız gibi bu düşüncedeyiz. Zor bir karşılaşma olacak. Ancak biz Türkiye Kupası'nda o statta galibiyet alabileceğimizi gösterdik" diye konuştu.



HER ZAMAN DEVLER LİGİ'NE GİTMELİYİZ



Hedeflerinin sezonu ikinci sırada tamamlamak olduğunu dile getiren de Souza, "Fenerbahçe her zaman Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeli. Başakşehir'le aramızda hala 4 puan var ama elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi elemelerinde kuralarda Fenerbahçe'ye en kuvvetli rakipler geliyor. Bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Örneğin, bu sezon Monaco'yu seçtik. Umarım, ligi ikinci bitirir, ardından şanslı bir kura çeker ve F.Bahçe'yi hak ettiği yere getiririz" dedi.



GOLÜ HATIRLADI



F.Bahçe forması ile bu sezon çıktığı 39 maçta 6 gol atan Josef, bu sezon öncesi kariyerinde 267 maçta 14 gol atabilmişti. Brezilyalı 19 maçta bir gol atarken, ortalaması bu sezon neredeyse 6 maç oldu.



(Sabah)