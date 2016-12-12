Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Son 32 Turu Rakibi Hapoel Be'er Sheva Başarıları Nelerdir?

İsrail'in Beersheba (Beerşeba) şehrinin futbol kulübüdür. İsrail Premiyer Liginde boy göstermektedir. Kulüp 1949 yılında kurulmuştur. 2007 yılında Alona Barkat isimli işkadını tarafından yönetilmeye başlamıştır. Hapoel Be'er Sheva Futbol Kulübün ana rengi kırmızı ve beyazdır. 1959 yılında maçlarını Beersheba şehrinde oynayan kulüp, 1960 yılında Vasermil Stadyumu'na taşınmıştır. 2015-2016 yılında ise Turner Stadyumu'nda oynamaya başlamıştır.

Hapoel Be'er Sheva Futbol Kulübünün Başarıları Nelerdir? Kaç Şampiyonluğu var?

Kulüp ilk olarak İsrail Premiyer Ligini 1975 yılında kazandı. Toplamda 3 lig şampiyonluğu, biri ulusal ligde olmak üzere 3 Toto Kupası şampiyonluğu, biri ikinci ligde olmak üzere üç Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BE'ER SHEVA MAÇI NE ZAMAN? BEŞİKTAŞ - HAPOEL BE'ER SHEVA MAÇ TARİHİ NEDİR?

UEFA Avrupa Lig'inde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ K GRUBUNDA ZORLU GRUBU GEÇTİ! K GRUBUNDAKİ MAÇ SONUÇLARI NELERDİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde K grubunda Inter, Southampton, Sparta Prague'a karşı mücadele etmiştir. Inter'i geride bırakan Hapoel Be'er Sheva Futbol Kulübü grupta ikinci oldu. İşte Hapoel Be'er Sheva Futbol Kulübü'nün Avrupa Ligi K grubundaki maç sonuçları: