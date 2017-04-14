Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Şampiyonluk Oranı Değişti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı, çeyrek final ilk maçında Lyon'a 2-1 kaybetmesinin ardından 12'den 15'e çıktı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Şampiyonluk Oranı Değişti

Çeyrek final ilk maçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi. Fransa'nın Lyon takımına deplasmanda 2­-1 yenilen Beşiktaş'a verilen oran belli oldu.

İşte şampiyonluk oranları:

Manchester United / 1,80

Lyon / 3,20

Celta Vigo / 5,50

Ajax / 6,50

Schalke / 13,00

BEŞİKTAŞ / 15,00

Anderlecht / 30,00

Genk / 30,00

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