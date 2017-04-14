Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Şampiyonluk Oranı Değişti
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı, çeyrek final ilk maçında Lyon'a 2-1 kaybetmesinin ardından 12'den 15'e çıktı.
Çeyrek final ilk maçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi. Fransa'nın Lyon takımına deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş'a verilen oran belli oldu.
İşte şampiyonluk oranları:
Manchester United / 1,80
Lyon / 3,20
Celta Vigo / 5,50
Ajax / 6,50
Schalke / 13,00
BEŞİKTAŞ / 15,00
Anderlecht / 30,00
Genk / 30,00
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