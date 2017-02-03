Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak yer almadı.

22 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle;

"Fabri, Mitroviç, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay, Necip, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Talisca, Utku Yuvakuran."

İSTANBUL / DHA

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Avrupa Türk İslam Birliği, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Gökhan İnler, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Veli Kavlak, Caner Erkin, Ersan Gülüm