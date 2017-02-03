Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak yer almadı.
22 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle;
"Fabri, Mitroviç, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay, Necip, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Talisca, Utku Yuvakuran."
İSTANBUL / DHA
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Kadrosu Açıklandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak yer almadı.