Beşiktaş'ın Avrupa Karnesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile evinde mücadele edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 196. karşılaşmasına çıkacak.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, yarın saat 22.05'te sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyle kulüp tarihinde Avrupa'daki 196. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş, geride kalan 195 karşılaşmanın 72'sinde rakibine üstünlük sağlarken, 81 karşılaşmada da mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 42 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Kartal, 195 karşılaşmada rakip fileleri 251 kez havalandırırken, kalesinde de 280 gol gördü.



En farklı skorlar



Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı mağlubiyetini 2002-2003 sezonunda oynadığı UEFA Avrupa Ligi 1. Tur mücadelesinde deplasmanda Bosna Hersek'in Sarajevo takımına karşı 5-0'lık skorla alırken, en farklı mağlubiyetini de 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında İngiliz devi Liverpool'a karşı deplasmanda aldığı 8-0'lık skor oldu.



Avrupa'da iç saha performansı



Beşiktaş, Olympique Lyon mücadelesiyle Avrupa'da evinde 98. maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar, evinde oynadığı 98 maçta 50 kez galip olurken, 24 karşılaşmada da mağlup oldu. Kartal, 23 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.



Evinde Fransızlara kaybetmedi



Beşiktaş, Avrupa'da daha önce 7 kez Fransız takımıyla karşılaşırken, Olympique Lyon maçıyla Fransızlara karşı 8. randevuya çıkacak. 7 mücadelenin 3'ü iç sahada oynanırken, 4'ü de deplasmanda oynandı. İç sahada oynana 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Kartal, dışarıda oynanan 4 maçta da kazanamadı. - İSTANBUL