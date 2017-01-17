Beşiktaş'ın %53'ü Cenk ve Talisca

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazanarak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta gollere imza atan futbolcular dikkat çekiyor. Başkentte Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un golleriyle sonuca ulaşan siyah beyazlılarda bu 2 oyuncunun attığı gol sayısı takımın toplam gol sayısının yarısından fazla.



Geride kalan 17 haftalık süreçte 11 kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun'a, Anderson Talisca da 5 golle destek verdi. Son 4 lig maçında 6 gol atan Beşiktaş'ta bu gollerin 5'ini Cenk Tosun ve Anderson Talisca ikilisi kaydetti.



Süper Lig'de toplamda 30 gol atan siyah beyazlılarda gollerin %53,3'ü bu iki oyuncudan geldi.