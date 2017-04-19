Beşiktaş Ilk Peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında karşılaşacağı Fransız ekibi Lyon ile 3. kez mücadele edecek. Daha önceki maçlardan 1 kez Lyon galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere bitti. Beşiktaş Lyon'U geçmesi durumunda ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın saat 22.05'te Vodafone Arena'da Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 2 kez birbirlerine karşı mücadele etti. Bu karşılaşmalardan biri hazırlık maçı niteliğinde oynanırken, diğeri de UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasıydı. 2009 yılında oynanan hazırlık maçında siyah-beyazlılar, Nobre ve Kallstörm'ün karşılıklı golleri ile 1-1 berabere kaldı. Kartal, en son UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu.



Beşiktaş, bu maçla birlikte, Lyon'u hem mağlup etmek hem de turu geçmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da Fransızları mağlup etmesi durumunda ilk kez Avrupa'da yarı final sevinci yaşayacak.



Beşiktaş, Lyon'u geçmesi halinde ilk kez Avrupa'da yarı finale çıkacak.



(Oğuzhan Ort/İHA)