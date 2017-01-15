Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. Kez Karşılaşacak

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.

Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. Kez Karşılaşacak

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankara'da 3-2, İstanbul'da ise 3-1'lik skorla kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

Ankara'daki maçlar

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 7 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 14 golle yanıt verdi.

Maçlar

Beşiktaş ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon MaçSonuç
2004-2005Beşiktaş-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 2 - 3
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beşiktaş 2 - 4
2005-2006Ankaraspor-Beşiktaş 2 - 0
Beşiktaş-Ankaraspor 3 - 0
2006-2007Ankaraspor-Beşiktaş 0 - 0
Beşiktaş-Ankaraspor 2 - 1
2007-2008Ankaraspor-Beşiktaş 0 - 0
Beşiktaş-Ankaraspor 3 - 2
2008-2009Beşiktaş-Ankaraspor 1 - 3
Ankaraspor-Beşiktaş 1 - 4
2009-2010Ankaraspor-Beşiktaş (Hükmen) 0 - 3
Beşiktaş-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 0

2015-2016 Osmanlıspor-Beşiktaş 2 - 3
Beşiktaş-Osmanlıspor 3 - 1


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