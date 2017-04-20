Beşiktaş ile Görüştük"

Herkes Atiba'nın birkaç sezon daha oynamasını beklese de siyah-beyazlı yönetim tecrübeli oyuncunun alternatifi üzerinde de çalışıyor. Bir numaları alternatif ise Atletico PR forması giyen Otavio.



22 yaşındaki oyuncuyu birden fazla kez izleyen ve hayran kalan Beşiktaş'ın üst düzey yetkilileri bazı temaslar kurdu. ESPN'e göreyse Otavio şu anda Atletico PR'nin en önemli yıldızı. 2019'a kadar sözleşmesi olsa da kazanç bakımından takım arkadaşlarının çok gerisinde kaldı. Bu şartlarda Atletico PR'nin Otavio'yu elinde tutmasının imkansız olduğu iddia edildi.



ESPN'e konuşan oyuncunun menajeri Beşiktaş ile "anlaştıkları" iddialarını reddetti. Diğer bir taraftan, görüşmeler olduğunu kabul etti. Müşterisinin güvenliği için daha fazla bilgi paylaşmaması gerektiğini anlattı.



Otavio kimdir?



22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Paranaense altyapısında yetişti. 2014 yılında Atletico PR takımına transfer oldu. Defansif orta saha olarak görev yapan Otavio, bu sezon 5 Libertadores maçında forma giydi. Takımıyla sözleşmesi 2019 yılında bitiyor. Güncel transfermarkt değeri ise 2.5 milyon Euro.



(Fotospor)