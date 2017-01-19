Beşiktaş ile Fenerbahçe 8 Sene Sonra

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, liderliğini garantileyerek son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



BEŞİKTAŞ SON EŞLEŞMEDE KUPAYI ALMIŞTI



Türkiye Kupası'nda 8 senedir eşleşmeyen Beşiktaş ile Fenerbahçe son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmişti.



13 Mayıs 2009 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşan ezeli rakipten kupaya uzanan taraf Beşiktaş olmuştu. Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden siyah beyazlılar, bu sonuçla kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.



Türkiye Kupası'nda erken final niteliği taşıyan Beşiktaş - Fenerbahçe son 16 turu mücadelesi 4 ya da 5 Şubat 2017'de Vodafone Arena'da tek maç usulü oynanacak.