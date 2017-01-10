Beşiktaş ile Anılan Portekizli Eder, Porto'ya Gidiyor

Portekiz Premier Ligi'nin güçlü takımlarından Porto, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Portekizli futbolcu Eder'i kadrosuna katmak istiyor.

KİRALIK İSTİYORLAR

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Porto'nun 29 yaşındaki oyuncu için yüksek bir bonservis vermek istemediği ve oyuncuyu ilk etapta kiralamak istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesinin kupaya uzanmasını sağlayan golü atan Eder'in adı bir dönem Beşiktaş'la da anılmıştı.

Bu sezon Lille formasıyla 17 maça çıkan Eder, 4 gol atma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki golcü oyuncunun adı zaman zaman Türk takımlarıyla da anılıyordu.