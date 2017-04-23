Beşiktaş ile Adanaspor 44. Randevuda

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 44. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 8'ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Siyah-beyazlıların 51 golüne, turuncu-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.



İstanbul'daki maçlar



Beşiktaş ile Adanaspor, İstanbul'da 22. kez karşılaşacak.



Taraflar arasında İstanbul'da geride kalan 21 maçta siyah-beyazlılar 13, turuncu-beyazlılar 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.



İstanbul'da ev sahibi ekip 32, konuk takım ise 11 gol kaydetti.



İki takım İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda yaptı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.