Beşiktaş İdmanında Minikler Sahada

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ta bugünkü antrenmanı futbolcuların eşleri ile çocukları da takip etti.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devan eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Belek'te kamp yapan siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanı oldukça keyifli geçti. Futbolcuların eşleri ve çocukları, takımın çalışmasını tribünden takip ederken, idman sonrasında sahaya giren çocuklar, babalarıyla futbol oynadı. Siyah-beyazlı ekibin yabancı savunmacıları Rhodolfo ve Marcelo, çocuklarıyla birlikte basın mensuplarına poz verdi. - ANTALYA