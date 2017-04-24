Beşiktaş İçin Puan Farkını Açma Maçı!
Beşiktaş bugün sahasında Adanaspor'u ağırlıyor. Siyah-Beyazlılar maçı kazanırsa 2. Başakşehir'le puan farkını 7'ye çıkararak çok büyük avantaj elde edecek.
Beşiktaş şampiyonluk yarışında bugün çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Siyah- Beyazlı takım saat 20.00'de sahasında lig sonuncusu Adanaspor'u konuk edecek. Başakşehir'in Rize'de 2 puan bırakması bu maçın önemini daha da artırmış durumda.
KRİTİK MAÇLAR
Beşiktaş bugünkü maçı kazanırsa 2. Başakşehir ile arasındaki puan farkını ligin bitimine 6 maç kala 7'ye çıkaracak. Haftaya Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak olan Kartal böylece avantaj sağlayacak.
CEZALI CENK BUGÜN FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş' ta cezalı Cenk Tosun bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine Kamerunlu futbolcu Aboubakar ilk 11'de oynayacak.
(Takvim)
Kaynak: Sporvadisi.com
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