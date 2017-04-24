Beşiktaş İçin Puan Farkını Açma Maçı!

Beşiktaş şampiyonluk yarışında bugün çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Siyah- Beyazlı takım saat 20.00'de sahasında lig sonuncusu Adanaspor'u konuk edecek. Başakşehir'in Rize'de 2 puan bırakması bu maçın önemini daha da artırmış durumda.



KRİTİK MAÇLAR



Beşiktaş bugünkü maçı kazanırsa 2. Başakşehir ile arasındaki puan farkını ligin bitimine 6 maç kala 7'ye çıkaracak. Haftaya Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak olan Kartal böylece avantaj sağlayacak.



CEZALI CENK BUGÜN FORMA GİYEMEYECEK



Beşiktaş' ta cezalı Cenk Tosun bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine Kamerunlu futbolcu Aboubakar ilk 11'de oynayacak.



(Takvim)