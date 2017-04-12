Beşiktaş'ı Trabzonspor Karşısında 1-0 Öne Geçiren Golü 16 Bin 289 Kişi İzledi

Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 27. haftada atılan 36 gol, 117 bin 505 kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Trabzonspor-Beşiktaş maçı oldu.



Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 27. haftanın en popüler golü Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında atılan 36 gol, 117 bin 505 kez izlenirken siyah-beyazlıları Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçiren gol, 16 bin 289 kez takip edildi. Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma Trabzonspor-Beşiktaş maçı oldu. Trabzon'da oynanan ve 4-3 konuk ekibin kazandığı maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 63 bin 962 kez izlendi.



Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalar toplam 130 bin 641 kişi tarafından takip edildiği belirtilirken, Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu 'Igor Tudor hangi futbolcuya kızdı?' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 12 bin 102 kişi tarafından izlendiği kaydedildi. - İSTANBUL