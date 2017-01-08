Beşiktaş Hazırlık Maçında Antalyaspor'a 4-2 Yenildi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarınıAntalyaspor'la yaptığı maçla devam etti.

MAĞLUBİYETLE AYRILDI

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin sahasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahadan 4-2 yenik ayrıldı.

BABEL İLK KEZ

Beşiktaş sahaya; Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Gökhan İnler, Kerim Frei, Talisca, Olcay Şahan, Babel 11'iyle çıktı. Kara Kartal'ın Deportivo'dan transferi Ryan Babel bu maçta ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

TALİSCA YILDIZLAŞTI

İlk yarının son 5 dakikasında Zeki Yıldırım ve M'Billa'nın golleriyle devreye 2-0 önde giren Antalyaspor 59'da Celutska ile skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş'ın Brezilyalı 10 numarası Anderson Talisca, 62 ve 67'de attığı 2 golle farkı 1'e indirdi ancak Antalyaspor teslim olmadı.

70'de sahneye çıkan eski Beşiktaşlı Ramon Motta maçın skorunu belirledi: 4-2.

ETO'O FORMA GİYMEDİ

Antalyaspor'un süper yıldızı Samuel Eto'o Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı. Maçın oynandığı sırada yan sahada bireysel çalışma yapan Eto'o, ikinci yarıdan itibaren karşılaşmayı saha kenarından takip etti.