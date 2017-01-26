Beşiktaş Grubu Lider Tamamladı - Maçın Golleri

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.



Türkiye Kupası D grubu puan durumu



Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, grup liderliğini garantiledikten sonra çıktığı formalite maçından 1 puan çıkartabildi. Beşiktaş 6 maç sonunda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 14 puanla grubu lider tamamladı. Beşiktaş son 16 turundaki rakibi D grubunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe oldu.



Kayserispor 7 puanla grupta tur atlayan 2. takım olurken, Boluspor ve Darıca Gençlerbirliği kupaya veda etti.



Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti. Gruplarından çıkmayı başaran iki büyük kulüp kupada kozlarını paylaşacaklar. Kupayı en son Tayfur Havutçu döneminde Kayseri'de oynanan maçta Başakşehir'i yenerek kazanan Beşiktaş, yine son olarak Aykut Kocaman döneminde Trabzonspor'u mağlup ederek bu kupayı müzesine götüren Fenerbahçe ile karşılaşacak. Beşiktaş - Fenerbahçe 2017 Ziraat Türkiye Kupası maçı kupa statüsü gereği tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşma 5 Şubat 2017'de Vodafone Arena stadında oynanacak.



Kayserispor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?



Beşiktaş, İstanbul'da oynanan ilk maçı Kerim Frei ve Aboubakar'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı. İkinci maça tamamen yedeklerle çıkan Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ün şık golüyle 1-0 öne geçti. 25. dakikada Kayserispor oyuncu Erdem Beytaş aynı güzellikte bir golle karşılık verince skor 1-1'e geldi.



İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda teknik adamların hamleleri başka gol getirmeyince mücadele 1-1 bitti.



SEDAT ŞAHİNTÜK'ÜN GOLÜNÜ İZLEYİN



ERDEM BEYTAŞ'IN GOLÜNÜ İZLEYİN



ÖMER ŞİŞMANOĞLU SAKATLANDI



Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de gol silahı olarak sahaya sürdüğü Ömer Şişmanoğlu, henüz 15. dakikada sakatlık yaşadı. Mücadeleye devam edemeyen Ömer Şişmanoğlu yerini Muhammed Enes Durmuş'a bırakmak zorunda kaldı.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol üreten 22 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkında maçın ardından açıklama yapılması bekleniyor.



Beşiktaş yedek kulübesinde maç öncesi sadece 4 oyuncu yer alıyordu. Ömer'in sakatlığının ardından bu sayı 3'e düştü.



Sedat Şahintürk kimdir?



7 Şubat 1996, Kocaeli doğumlu olan Sedat Şahintürk, Beşiktaş altyapısından yetişirken gençlik kulüpleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (2006-2008), Ankaraspor (2008-2010), Üçyol Doğuşspor (2010-2012), Kocaeli 1937 Seka Spor (2012-2013) olmuştu.



1.73 boyundaki Sedat, kanatlarda ve forvet arkasında görev yaparken, oyun tarzı olarak Emre Çolak'a benziyor.



Daha önce Türkiye Kupası grubunda ilk maçta Darıca Gençlerbirliği deplasmanına ilk 11'de başlayan Sedat 71 dakika sahada kalmıştı. Sedat Beşiktaş formasıyla 2. maçında ise golünü atmayı başardı.



Gelecek sezon sonuna kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu bu sezon U21 takımında çıktığı 11 maçta 5 gol atarken, geçen sezon 19 maçta 4 gol atabilmişti.