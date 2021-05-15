Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş- Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
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Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş- Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş- Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
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Süper Lig'in 42. Haftasında yaşanacak olan heyecanlı karşılaşmalardan biri olan Beşiktaş- Göztepe maçı tarih, saati ve kanalı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e yenilgisi sonucu bu hafta Göztepe'den şampiyonlukla ayrılmakta kararlı. Herkesin heyecanla beklediği kritik mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş- Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Süper Lig'in 42. Haftasında yaşanacak olan heyecanlı karşılaşmalardan biri olan Beşiktaş- Göztepe maçı tarih, saati ve kanalı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e yenilgisi sonucu bu hafta Göztepe'den şampiyonlukla ayrılmakta kararlı. Herkesin heyecanla beklediği kritik mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş- Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

BEŞİKTAŞ- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in kritik mücadelelerinden Beşiktaş- Göztepe maçı 15 Mayıs Cumartesi (bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ- GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanlı karşılaşmanın yaşanacağı Beşiktaş- Yeni Malatya spor maçı 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'ta başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER!

Beşiktaş

- Rosier

- Ersin

- Welinton

- N'Sakala

- Vida

- Josef

- Larin

- N'Koudou

- Atiba

- Ghezzal

-

Göztepe

- Gassama

- Alpaslan

- Kubilay

- Esiti

- Soner

- Ideye

- Beykan

- Yalçın

- Arda

- Kubilay

- Burekovic

- Halil

- Alpaslan

- Gassama

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