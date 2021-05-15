Şampiyon Beşiktaş oldu! Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç? Beşiktaş Göztepe canlı anlatım!

Şampiyonluk mücadele edilecek ve Süper Lig'in son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç? Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma Beşiktaş Göztepe golünü kim attı?