Şampiyon Beşiktaş oldu! Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç? Beşiktaş Göztepe canlı anlatım!
Şampiyonluk mücadele edilecek ve Süper Lig'in son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç? Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma Beşiktaş Göztepe golünü kim attı?
Şampiyonluk mücadele edilecek ve Süper Lig'in son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç? Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma Beşiktaş Göztepe golünü kim attı?
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?
Beşiktaş 10. dakika Vida gol attı.
Göztepe Alparslan 24. dakikada gol attı.
Penaltıdan Gezzal gol attı. 2-1 öne geçti.
Maç sonucuna göre kazanan Beşiktaş oldu.
GÖZTEPE- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merakla beklenen Göztepe-Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
GÖZTEPE- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak..