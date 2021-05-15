Beşiktaş-Göztepe maçı canlı izle! Beşiktaş-Göztepe canlı anlatım linki

Beşiktaş-Göztepe maçı canlı izle! Beşiktaş-Göztepe canlı anlatım linki merak ediliyor. Süper Lig'de sezonun son haftasında Beşiktaş, zorlu Göztepe deplasmanında şampiyonluk arıyor. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray 81'er, Fenerbahçe ise 79 puanda girdi. Şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım Cumartesi günü belli olacak. Şampiyonu averaj belirleyebilir. Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş-Göztepe canlı anlatım linki