Beşiktaş-Gaziantepspor Maçının Ardından - Teknik Direktör Üzülmez - Istanbul

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu nedenle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Beşiktaş-Gaziantepspor Maçının Ardından - Teknik Direktör Üzülmez - Istanbul

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu nedenle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

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