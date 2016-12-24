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Beşiktaş -Gaziantepspor Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş -Gaziantepspor Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

DHA Beşiktaş ile Gaziantepspor Süper Lig'de 15. hafta maçında Vodafone Arena'da karşılaşacak.

Beşiktaş -Gaziantepspor Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

İSTANBUL-DHA Beşiktaş ile Gaziantepspor Süper Lig'de 15. hafta maçında Vodafone Arena'da karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş'ın 11'i:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Aboubakar, Cenk.

Gaziantepspor'un 11'i:

Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas

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