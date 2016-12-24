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Beşiktaş - Gaziantepspor: 1- 0

Beşiktaş - Gaziantepspor: 1- 0

DHAStat: Vodafone ArenaHakemler: Serkan Çınar, Mehmet Can Satman, Mehmet Cem HanoğluBeşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Rhodolfo, Marcelo, Tosic, Hutchinson, Tolgay (Gökhan İnler dk.

Beşiktaş - Gaziantepspor: 1- 0

İSTANBUL-DHA

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Can Satman, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Rhodolfo, Marcelo, Tosic, Hutchinson, Tolgay (Gökhan İnler dk. 53), Quaresma, Oğuzhan, Aboubakar, Cenk

Gaziantepspor: Gökhan, Rajtoral, Barış, Musa, Hintum, Fatau, Abdulkadir, Kangwa, Muhammed, İlhan, Ghilas

Gol: Aboubakar (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı kart: Kangwa (Gaziantepspor)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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