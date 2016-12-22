Beşiktaş - Gaziantep Maçının Hakemi Serkan Çınar Kimdir?

Beşiktaş - Gaziantep maçını Serkan Çınar yönetecek. Hakem Serkan Çınar kimdir? Süper Lig'de 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını Serkan Çınar yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

24 ARALIK CUMARTESİ:

16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 ARALIK PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 ARALIK PAZARTESİ

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

SERKAN ÇINAR KİMDİR?

Serkan Çınar 14 Nisan 1976 Kırklareli doğumludur. 1976 yılında Kırklareli'de doğan Çınar, İlk ve orta öğrenimini Babaeski'de aldı ve liseyi Lüleburgaz'da okudu. Sporla mahalle arasında futbol oynayarak tanışan Serkan Çınar, 8 yaşında Alpullu Şekerspor'un altyapısında futbola başladı. 4 yıl orada oynadı. Kadroda şans bulamamasının ardından lisans çıkarıp 13 yaşında Kırklareli Camspor'a transfer oldu.Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olan Çınar, o sırada futbolunuda geliştirdi ve İl karmasında seçildi. A takıma yükseldi ve İstanbul'daki Olimpik Takım seçmelerine davet edildi.

O gün takıma seçilen Emre Aşık ve Alpay Özalan'dan sonra gelen Çınar,takımın önemli maçları sebebiyle seçmelere gidemedi. Yine o dönemde Bakırköyspor'a gitme durumu oldu ancak bu defa da bir sakatlık yaşadı. Bunun üzerine Edirne'de Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. 2 yıl orada okudu ve bu sırada sakat olduğu için futboldan uzak kalınca üniversite takımında hentbol oynadı. Burada 1 sene oynadıktan sonra rektörün isteğilye VAN BESYO'ya geçti. Sonuçta Van'a gitti ve 4 sene orada okudu. Hakemliğe'de burada başladı. Süper Lig maçını İlk defa 13 Eylül 2008'de oynanan Konyaspor maçında 1.hakem olarak başladı.





