Beşiktaş, 'Futbol ve Dostluk Günü' kutlamalarına ev sahipliği yaptı



Merve DUNDAR İSTANBUL, (DHA)- FIFA ve 2018 Dünya Kupası'nın resmi ortağı Gazprom tarafından yürütülen 'Dostluk İçin Futbol' programına katılan 64 ülkede, 'Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü' kutlandı. Etkinliğin İstanbul ayağına ise, bu yıl programa genç oyuncusu Abdülmecid Dönmez ile katılan Beşiktaş ev sahipliği yaptı. Genç oyuncu, programın Temmuz ayında Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek etkinliklerde Türkiye'yi temsil edecek.



Bu yıl beşinci sezonu düzenlenen ve Afrika, Avrasya, Kuzey ve Güney Amerika'dan toplam 64 ülkenin katılacağı etkinlik için geri sayım devam ediyor. Program kapsamında tüm katılımcı ülkelerde kutlanan 'Uluslararası Futbol ve Dostluk Günü' İstanbul'da da kutlandı. Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik kapsamında önce bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Beşiktaş Futbol Akademi Sportif ve Scout Direktörü Gökhan Keskin ve 'Dostluk için Futbol' programının Türkiye Direktörü Filiz Pak etkinliğin ayrıntılarını paylaştı.



'Türkiye'nin dördüncü kez katıldığı Dostluk İçin Futbol programında, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Beşiktaş'ın desteğini almaktan memnuniyet duyuyoruz' diyen Filiz Pak, 'Programa katılan ülkelerin sayısı bu yıl ikiye katlanarak 64'e ulaştı. Genç nesillere yönelik bu programlar, evrensel değerlerin tüm dünyaya yayılmasına yardımcı oluyor' diye konuştu. Organizasyonla ilgili görüşlerini dile getiren Gökhan Keskin ise, 'Dostluk İçin Futbol gibi programlar gençlerimize hem kendilerini uluslararası arenada gösterme fırsatı tanıyor, hem de farklı ülkelerden yaşıtlarıyla bağlar kurmalarını sağlıyor. Biz de Beşiktaş olarak, projenin değerlerine desteğimizi sunuyoruz' şeklinde konuştu.



Turnuvanın barış ve kardeşlik adına çok önemli olduğunu söyleyen genç oyuncu Abdülmecid Dönmez, bu organizasyonda yer alacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.



Toplantının ardından Beşiktaş U12 Takımı oyuncuları ve Örnek Gençlik Spor oyuncuları arasından dostluk maçı oynandı. Oyuncular arasında programın dokuz değeri olan 'dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, sadakat, zafer, gelenek ve onuru' temsil eden 'dostluk bilekliklerinin' değiş tokuş edilmesiyle başlayan karşılaşma Beşiktaş'ın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Programa bu yıl katılan 64 ülkenin 12 yaş grubu oyuncularından oluşacak sekiz karma takım, 1 Temmuz'da St. Petersburg'da düzenlenecek Dostluk İçin Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek. 2 Temmuz'da düzenlenecek Beşinci Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu'nun ardından programın tüm katılımcıları, Zenit Arena'da 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası final maçını izleyecek.



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