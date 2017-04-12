Beşiktaş, Fransa'ya Gitti
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı.
Kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık ettiği kafileye Caner Erkin de dahil edildi.
Siyah-beyazlılar bu akşam Lyon Stadı'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş de antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.
sponsored ads