Beşiktaş Forvet Transfer Edecek Mi?

FutbolArena - Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi ve Ömer Şişmanoğlu'nun da sakatlığı sonrasında Cenk Tosun ile yoluna devam ediyor. Kartal ara transferde bir santrfor daha alıp bu pozisyonda elini kuvvetlendirme hedefinde.



Beşiktaş Fernando Torres'i transfer edecek mi?



İspanya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan ve henüz 18 yaşında Avrupa futbolunun zirvesine çıkmış bir isim olan Torres 2002 yılından bu yana Avrupa'nın sayılı santrforlarından biri olmayı başardı.



Kariyerinde Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi 4 dev kulübün formasını giyen Torres 32 yaşını doldurmak üzere.



2014-2015 sezonu devre arasında Atletico Madrid'e dönen Torres 2 sezonda gösterdiği performansla yeniden toparlandı ve bu sezon sonunda da sözleşmesi sona eriyor.



Torres buna karşın bu sezon Atletico Madrid takımı gibi bekleneni veremiyor. 13 maçta 2 gol atıp 2 de asist yapabilen tecrübeli golcünün sezon sonu sözleşmesi biterken, oyuncu maaşını karşılayabilecek bir kulübe gitmek istiyor.



Milan'dan Atletico Madrid'e bonservissiz transfer olan Torres için Atletico Madrid de bonservis istemiyor. İddialara göre Atletico Madrid yöneticileri oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi düşünüyor ve Beşiktaş da oyuncunun yüksek maaşını karşılayabilecek az sayıdaki Avrupa kulübünden biri.



Buna karşın Türkiye'de yaşanan terör saldırıları da Torres'in aklını karıştırıyor. Beşiktaş Atletico Madrid'ten bonservisi alacak ve Torres onay verirse bu transfer gerçekleşecek. Beşiktaş, Leonardo Ulloa'yı transfer edecek mi?



Beşiktaş'ın santrfor hedeflerinden biri de Ulloa. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in pivot özellikli santrfor istemesi gözleri Arjantinli golcüye çevirdi. Torres pivot özellikleri barındırmasa da Ulloa hem güçlü fiziği hem çalışkanlığı hem de sırtı dönük oyun bilgisiyle Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir santrfor.



30 yaşındaki santrfor, Leicester City'nin geçen sezonki şampiyonluğunda önemli isimlerden biriydi. Zaman zaman Vardy ile birlikte oynayan zaman zaman da Vardy'nin yedeği olan Ulloa şampiyonluk yolunda kendisine iş düştüğünde görevini yerine getirmiş ve Vardy'nin eksiğini aratmayarak şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.



Buna karşın 30 yaşındaki oyuncu bu sezon fazla forma şansı bulamıyor. Sezon başında Ahmed Musa ve Islam Slimani gibi transferler yapan Leicester City'de forma şansı bulamamaya başlayan Ulloa transferi şimdilik bekletiliyor. Beşiktaş Marcelo Moreno'yu transfer edecek mi?



Beşiktaş'ın santrfor adaylarından bir diğeri de Marcelo Moreno. bonservisi elinde olan ve son olarak Çin'in Changchun Yatai takımında top koşturan Bolivyalı Marcelo Moreno ile de ilgilenen siyah-beyazlılar bu oyuncuyu da kenarda tutuyor.



Moreno da 1.87'lik boyuyla pivot santrfor olarak da oynayabilen bir oyuncu. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Çin'de geçen sezon 13 gol 5 asistlik iyi bir performans gösterse de değişen yabancı kuralı sonrasında boşa çıktı.



Moreno daha önce Brezilya ligi ekiplerinde ve Shakhtar Donetsk'te de top koşturmuştu.