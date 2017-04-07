Beşiktaş Filede Garanti Peşinde

EFELER Ligi'nde baraj etabında mücadele eden Beşiktaş, yarın İzmir'de başlayacak ikinci devrenin ilk maçında küme düşmesi kesinleşen MSK Urfa ile karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'da oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Siyah beyazlı ekip rakibi karşısında 2 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek.



Aynı salonda 17.00'de ligde kalışını ilan eden Afyon Belediye Yüntaş ile lige tutunması mucizelere bağlı olan Tokat Belediye Plevne karşı karşıya gelecek. Play out mücadelesi pazar günü Afyon Belediye Yüntaş-MSK Urfa, Beşiktaş-Tokat Belediye Plevne, pazartesi günü MSK Urfa-Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye Yüntaş-Beşiktaş maçlarıyla ile sona erecek. - İzmir