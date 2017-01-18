Beşiktaş, Fernando Torres İçin Atletico Madrid'le Anlaştı

Beşiktaş'ta hücum hattına yapılacak takviye konsunda çalışmalar devam ederken gündemdeki isimlerden biri olduğu iddia edilen Fernando Torres için Atletico Madrid ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

"BİZE BEDAVA GELDİ, SİZE BEDELSİZ VEREBİLİRİZ"

Habertürk'te yer alan habere göre; Fernando Torres ile ilgilendiklerini ve düşük bir fiyata transfer etmek istediklerini söyleyen Orman'a Cerezo, "Bize bedava geldi. Şu anda fazla şans da bulamıyor. Alacaklarına karşılık size bedelsiz satabiliriz. Siz oyuncuyu ikna edin yeter" karşılığını verdi.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Bu görüşmede iki kulüp başkanı Fernando Torres'in bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi konusunda el sıkıştı. Daha sonra Torres ile görüşen başkan Fikret Orman ve yönetici arkadaşları 33 yaşındaki golcüye 2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif etti.

TORRES'İN KARARI BEKLENİYOR

Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda kararsız olan Torres'in özellikle yaşanan terör saldırıları nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.

Düşünmek için zaman isteyen tecrübeli golcü, "Evet" derse Siyah-Beyazlılar, flaş bir transfere imza atacak.