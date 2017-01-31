Beşiktaş - Fenerbahçe Kupa Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final olarak nitelendirilen maçlardan biri de Beşiktaş - Fenerbahçe eşleşmesi oldu. Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? gibi soruların yanıtları haberimizde yer alıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçının başlama tarihi ve saati TFF tarafından resmen açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş maçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Boluspor, Kayserispor ve Darıca Gençlerbirliği ile mücadele etti. Siyah beyazlılar gruptaki ilk maçında Kocaeli'de oynanan maçta Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. İkinci maçında Vodafone Arena'da Kayserispor'u 2-1'le geçen siyah beyazlılar, yoğun kar altında oynanan müsabakada Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş aynı Boluspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçta ise 2-0 galip geldi ve son Darıca Gençlerbirliği maçında yine kazanarak bir üst tura yükseldi. 13 puanla son maçlara kalmadan gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçları
Kupada C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe; Gençlerbirliği, Menemen Belediyespor ve Amedspor ile mücadele etti. Grupta oynadığı ilk maçlarda istediği sonuçları alamayan sarı lacivertliler buna rağmen gruptan çıkmayı başardı. İlk maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Amedspor ile 1-1 berabere kaldı. Menemen Belediyespor ile oynadığı iki maçtan 6 puan çıkaran sarı lacivertliler, Gençlerbirliği ile Başkent'te 2-2 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırarak siyah beyazlıların rakibi oldu.
Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası canlı yayını
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20: 30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe Kupa Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final olarak nitelendirilen maçlardan biri de Beşiktaş - Fenerbahçe eşleşmesi oldu.
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final olarak nitelendirilen maçlardan biri de Beşiktaş - Fenerbahçe eşleşmesi oldu. Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? gibi soruların yanıtları haberimizde yer alıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçının başlama tarihi ve saati TFF tarafından resmen açıklandı.